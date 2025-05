Erfolg im Doppelpack: Beliebte Schauspielpaare gemeinsam vor der Kamera

Manche Geschichten schreibt das Leben selbst - und manchmal werden sie sogar verfilmt. In der deutschen Schauspielszene gibt es mehrere Paare, die nicht nur privat harmonieren, sondern auch vor der Kamera eine beeindruckende Chemie entwickeln. Ihre gemeinsamen Projekte zeigen, dass echte Liebe auch beruflich zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen kann. Ein Blick auf acht prominente Duos.

Elena Uhlig und Fritz Karl

Elena Uhlig und Fritz Karl beweisen seit 2006, dass Vielseitigkeit der Schlüssel zum Erfolg ist. Das Paar, das zusammen mit vier gemeinsamen Kindern - er brachte drei weitere Kinder mit in die Patchworkfamilie - in München lebt, schloss erst 2023 den Bund fürs Leben. Über den Betreuungsspagat sagte sie spot on news: "Wir versuchen uns mit den Dreharbeiten abzuwechseln. Und wir haben seit sehr vielen Jahren eine wundervolle Kinderfrau. Sie gehört quasi zur Familie. Das ist ein großes Geschenk und Glück für uns."

Lesen Sie auch

Sie arbeiten sowohl vor der Kamera als auch auf der Bühne zusammen. Ihr aktuelles gemeinsames Projekt ist das Bühnenprogramm "Beziehungsstatus: erledigt", mit dem sie 2025 auf Tour gehen. Am 24. Mai ab 20:15 Uhr im Ersten sind Elena Uhlig und Fritz Karl gemeinsam im TV-Krimi "Steirerangst" (2022) zu sehen.

Andrea Sawatzki und Christian Berkel

Andrea Sawatzki und Christian Berkel sind seit 1998 ein Paar und seit 2011 verheiratet. Gemeinsam standen sie etwa für die Erfolgsserie "Der König von St. Pauli" (1998) vor der Kamera. Große Erfolge feiern sie inzwischen mit ihrer ARD-Komödienreihe "... für Anfänger" (seit 2018). Ein echtes Liebespaar haben die Eltern zweier Söhne trotz der vielen gemeinsamen Projekte noch nie gespielt. "Kann ja noch werden", sagte sie spot on news im Interview. Er ergänzte: "Es ist auf jeden Fall keine Absicht, dass das so noch nicht vorkam. Wenn das Drehbuch passt, spielen wir auch sehr gerne ein Liebespaar."

Zuletzt standen Andrea Sawatzki und Christian Berkel für das berührende ARD-Drama "Querschuss" (2025) vor der Kamera. In dem Drama spielen sie Geschwister, die sich mit dem Suizid ihres Vaters auseinandersetzen müssen.

Lina Beckmann und Charly Hübner

Eine faszinierende Konstellation bieten auch Lina Beckmann und Charly Hübner. Das seit vielen Jahren verheiratete Paar - sie brachte einen Sohn mit in die Beziehung - machte 2015 erstmals gemeinsam in der TV-Komödie "Vorsicht vor Leuten" auf sich aufmerksam, wo sie ein Ehepaar verkörperten. Es folgten "Junges Licht" (2016), "Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer?" (2017) und "Sophia, der Tod und ich" (2023).

Ihre wohl bemerkenswerteste berufliche Verbindung entfaltet sich jedoch im "Polizeiruf 110": Nachdem Charly Hübner jahrelang als Kommissar Sascha Bukow aus Rostock die Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterte, übernahm Lina Beckmann 2022 als Kommissarin Melly Böwe seine Nachfolge.

Auch auf der Theaterbühne sind beide regelmäßig gemeinsam zu erleben und begeistern mit ihrer Vielseitigkeit das Publikum.

Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer

Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer lernten sich bei den Dreharbeiten von "Hurenmord - Ein Priester schweigt" (1998) kennen. Seit 1999 sind sie ein Paar und seit 2009 verheiratet. Sie brachte einen Sohn mit in die Beziehung. Zu den weiteren gemeinsamen Projekten zählen "Eltern allein zu Haus" (2017) oder "Familie Anders: Die rosarote Brille" (2024) - "Bei uns ist es immer Segen, wenn wir zusammen sind, weil wir auch viel Zeit verbringen müssen, wo wir gerade nicht am selben Ort sind", schwärmte Krassnitzer im Interview mit dem Sender ZDF von der Zusammenarbeit.

Zuletzt beeindruckten sie im ARD/ORF-Drama "Aus dem Leben" (2024), in dem sie ein Ehepaar spielen, das nach 25 Ehejahren durch einen plötzlichen Schlaganfall aus der Bahn geworfen wird.

Anna Schudt und Moritz Führmann

Anna Schudt und Moritz Führmann spielten im Theaterstück "Anna Karenina" Schwester und Bruder. Nach der Premiere im Februar 2010 im Düsseldorfer Schauspielhaus gab es "den ersten Kuss", wie er der "Rheinischen Post" erzählte. Es folgten eine Hochzeit und zwei gemeinsame Söhne, einen weiteren Sohn brachte sie mit in die Beziehung.

Im Pilotfilm zu Krimireihe "Harter Brocken" waren beide zu sehen. Und zwischen 2015 und 2023 stand das Paar gemeinsam für den Dortmund-"Tatort" vor der Kamera. Sie spielte von 2012 bis zu ihrem Filmtod 2023 Kommissarin Martin Bönisch, er verkörpert seit 2015 Staatsanwalt Matuschek.

Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger

Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger machten ihre Liebe bei der Berlinale im Februar 2014 öffentlich. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, einen weiteren brachte sie mit in die Beziehung sowie er zwei Töchter. Zusammen kreierten sie die Comedyserie "Der Lack ist ab" (2015-2018).

Ihr jüngstes gemeinsames Projekt war der Fernsehfilm "Familie Anders: Zwei sind einer zu viel" (2023). Im Interview mit spot on news sagten sie dazu: "Wir arbeiten sehr gerne zusammen und wenn das Buch und die Geschichte uns gefallen, freuen wir uns natürlich nicht getrennt voneinander zu sein." Gemeinsam vor der Kamera zu stehen, sei "toll", denn "wir haben das gleiche Timing und den gleichen Humor und von daher macht es uns großen Spaß".

Sebastian Bezzel und Johanna Christine Gehlen

Sebastian Bezzel und Johanna Christine Gehlen sind seit 2009 verheiratet und haben einen Sohn und eine Tochter. Gemeinsam standen sie für den Bodensee-"Tatort: Blutsbande" (2007) vor der Kamera. Seither setzen sie auf Qualität statt Quantität bei ihren gemeinsamen Projekten.

Auf die Miniserie "Da is' ja nix" (2020) folgte die Joyn-Comedyserie "Die StiNos - ganz besonders stinknormal" (2024). "Wir genießen diese Zeit, in der wir uns voll auf etwas konzentrieren können, was uns viel Spaß macht", sagte Bezzel im Doppelinterview mit spot on news dazu.

Anna Loos und Jan Josef Liefers

Das Fundament ihrer Beziehung legten Anna Loos und Jan Josef Liefers bereits 1999 am Set des Fernsehfilms "Halt mich fest!". Seit 2004 sind sie verheiratet und haben seitdem mehrfach bewiesen, dass ihre Chemie auch vor der Kamera funktioniert. Zu ihren bekanntesten gemeinsamen Produktionen zählt der ARD-Film "Nacht über Berlin" (2013), in dem sie ein Liebespaar vor dem Hintergrund der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten verkörpern.

Ihr aktuellstes Projekt führt die Eltern zweier Töchter zurück zu den Wurzeln ihrer Kunst: Mit der szenischen Lesung nach Nick Hornbys "Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst" sind sie 2024/2025 gemeinsam auf Tour.