Erfolg im Blühenden Barock: Deutschlands schönster Kürbis kommt vom Paulinenhof in Winnenden

Am Paulinenhof züchten Azubis mit Beeinträchtigungen gigantische Kürbisse – mit Erfolg. Im Blühenden Barock wurden sie mit dem schönsten Kürbis Deutschlands ausgezeichnet.
Deutschlands schönster Kürbis kommt aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Bei der Deutschen Meisterschaft im Kürbiswiegen im Blühenden Barock in Ludwigsburg wurde der Paulinenhof mit diesem Sonderpreis ausgezeichnet. Auch in Hessen gelang ein großer Sieg. Das Zusammenspiel von Gärtnermeister und den Azubis mit Beeinträchtigungen führt in dem speziellen landwirtschaftlichen Betrieb der Paulinenpflege in Winnenden-Hertmannsweiler zu Erfolg und viel Spaß.