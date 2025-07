Erfolg für Scarlett Johansson: Jurassic World: Die Wiedergeburt-Topstart - doch die Zahlen trügen

Kein Zeichen von Dinosaurier-Müdigkeit in den Kinos. "Jurassic World: Die Wiedergeburt" ist erfolgreich gestartet. Der Reboot mit Scarlett Johansson (40) und "Bridgerton"-Star Jonathan Bailey (37) spielte weltweit 318,3 Millionen US-Dollar ein. Damit pulverisierte das Abenteuer die im Vorfeld prognostizierten 250 Mio. Dollar deutlich. Von den vorangegangenen drei Teilen der "Jurassic World"-Reihe war nur der erste von 2015 erfolgreicher. Er setzte vor zehn Jahren an seinem ersten Wochenende global über 500 Mio. Dollar um. Damals ein Rekord.

147 Millionen US-Dollar steuert der Heimatmarkt USA zu dem Ergebnis von "Jurassic World: Die Wiedergeburt" bei. Doch diese starken Zahlen muss man relativieren. Denn am Freitag, dem 4. Juli 2025, wurde in den Vereinigten Staaten der Unabhängigkeitstag gefeiert.

Im Vergleich mit Vorgängern enttäuschender Start

"Jurassic World: Die Wiedergeburt" startete deshalb schon am Mittwoch, dem 2. Juli in den US-Kinos. Normalerweise ist der Freitag in den USA der traditionelle Starttag neuer Filme. Das Spektakel hatte also fünf Tage inklusive einem Feiertag Zeit, um auf die 147 Millionen Dollar zu kommen.

Rechnet man entsprechend um, kommt schon ein anderes Ergebnis heraus. Von Freitag bis Sonntag setzte "Die Wiedergeburt" 91,5 Millionen Dollar um. Das bedeutet das schwächste Resultat aller "Jurassic World"-Filme. Teil eins spielte an seinen ersten drei Tagen 208 Mio. Dollar ein. "Jurassic World: Das gefallene Königreich" holte 2018 148 Millionen, "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (2022) 145 Millionen. Und das jeweils ohne einen Feiertag am Freitag.

Den Franchise-internen Vergleich beiseite gelegt, ist "Jurassic World: Die Wiedergeburt" auch in Deutschland stark gestartet. An ersten Wochenende wollten trotz gutem Wetter 471.000 Besucher die wiederbelebten Dinos sehen. Sie spülten laut dem Mediendienst "Blickpunkt:Film" sechs Millionen Euro in die Kasse von Universal Pictures.