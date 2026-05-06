Erfolg für Dazn: Gericht ordnet Sperrung von livetv.sx an

Dazn und DFL haben im Kampf gegen illegales Sport-Streaming einen juristischen Erfolg erzielt. Das Landgericht Köln ordnete die Sperrung von "livetv.sx" in Deutschland an - nach Angaben der Rechteinhaber die größte illegale Sport-Streaming-Plattform hierzulande.
Dazn und DFL erzielen einen Erfolg gegen illegales Sport-Streaming: Die Webseite "livetv.sx" soll nach einer Gerichtsentscheidung in Deutschland gesperrt werden. Nach Angaben von Dazn ist sie die größte illegale Sport-Streaming-Plattform des Landes.