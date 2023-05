17 Hoch hinaus ging es für den VfB Stuttgart in Mainz. Hier jubelt Tanguy Coulibaly mit dem Torschützen Sasa Kalajdzic (rechts). Foto: Baumann

Nach der guten Leistung beim 4:1-Sieg in Mainz stellt sich beim VfB Stuttgart schon nach zwei Spieltagen in der Fußball-Bundesliga die Frage, wo die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo wirklich steht?









Mainz - Vor ein, zwei Wochen haben viele Skeptiker rund um den VfB Stuttgart sich das so vorgestellt: Die junge Mannschaft des Aufsteigers würde in der Bundesliga antreten und erst einmal auf dem harten Boden der Fußballtatsachen landen. Hinten wäre die Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo überfordert, und natürlich würde sie eine Fehlerkette an die nächste reihen. Vorne würden die Stürmer dagegen an den gegnerischen Verteidigern zerschellen. Und der Coach selbst wüsste selbstredend nicht so recht, was zu tun sei.