Erfolg abseits des Laufstegs: Ex-GNTM-Kandidatinnen als Unternehmerinnen

Viele ehemalige Teilnehmerinnen von "Germany's next Topmodel" zeigen, dass sie mehr können als posieren: Sie gründen Unternehmen, starten Social Businesses und bauen eigene Marken auf. Von Sara Nuru (36) bis Stefanie Giesinger (29) - diese "GNTM"-Persönlichkeiten setzen auch abseits des Laufstegs eigene Projekte um.

Lena Gercke Durch den Gewinn der ersten "Germany's next Topmodel"-Staffel 2006 öffneten sich für Lena Gercke (37) in der Modelwelt zahlreiche Türen. Allerdings bewies die gebürtige Marburgerin, dass in ihr ganz andere Talente schlummern. Sie war nicht nur als Moderatorin im TV zu sehen, sie baute sich auch eine Karriere als Unternehmerin auf.

2017 gründete sie die Personal Brand LeGer "mit der Idee Mode zu kreieren, die einem die Möglichkeit geben soll, sich frei auszudrücken und sich dabei selbstbewusst und wohl zu fühlen", heißt es auf der Webseite der Fashion- und mittlerweile auch Interior-Marke. Im Herbst 2025 war Gercke als Gast-Investorin in "Die Höhle der Löwen" zu sehen. "Viele waren anfangs skeptisch, ob ein Model ein Unternehmen aufbauen kann", erzählte sie im Zuge dessen im Interview mit spot on news. "Aus meiner Arbeit als Model ist LeGer entstanden, aber ich glaube, dass viele mir den Schritt nicht zugetraut hätten. Diese Vorurteile musste ich überwinden, weil Models oft auch belächelt werden, dass der Job nicht anspruchsvoll ist." Sie habe ihr Unternehmen "von Grund auf selbst aufgebaut und kenne alle Bereiche: Ich nehme nicht einfach nur die Kollektionen ab, sondern setze jede kreative Idee selbst um."

Stefanie Giesinger

Die Siegerin von 2014, Stefanie Giesinger, ist nicht nur als Model und mit rund fünf Millionen Instagram-Followern als Influencerin erfolgreich. Sie machte sich auch schon als Unternehmerin einen Namen. Unter dem Namen "Моy" brachte sie Hautpflegeprodukte auf den Markt. Zudem launchte sie zusammen mit Ex-Partner Marcus Butler (34) die Modemarke "nu-in" für nachhaltige Mode.

Seit Januar 2024 ist Giesinger Podcasterin: Unter dem Titel "G-Spot" begrüßt sie Gesprächspartnerinnen und -partner und diskutiert mit ihnen verschiedene Themen wie etwa alternative Beziehungsformen. Seit Frühjahr 2024 ist sie Gesellschafterin bei dem FemCare-Unternehmen "The Female Company". "Als Ambassador und Investorin bei 'The Female Company' haben wir das gemeinsame Ziel, für eine Welt ohne Tabus rund um den weiblichen Körper vorzugehen", sagte sie der "GQ". "Darauf bin ich unfassbar stolz und möchte meiner Aufgabe als Unternehmerin auch in Zukunft nachgehen."

Sara Nuru

Sara Nuru, die Gewinnerin der vierten Staffel, engagiert sich leidenschaftlich für Äthiopien. Mit ihrer Arbeit hilft die gebürtige Erdingerin Frauen vor Ort dabei, sich eine selbstbestimmte Existenz aufzubauen. 2018 gründete Nuru ihren gemeinnützigen Verein nuruWomen e.V., der die Förderung von Frauen in Schwellenländern in den Mittelpunkt stellt.

Mit ihrer Schwester Sali startete sie zuvor 2016 das Social Business nuruCoffee, das unter anderem durch die Vergabe von Mikrokrediten den Kaffeehandel in Äthiopien positiv beeinflussen will. 2018 wurde sie vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur Botschafterin für fairen Handel ernannt. "Ich wünsche mir, dass wir mit nuruCoffee zeigen, dass Wirtschaft und Verantwortung keine Gegensätze sind", sagte Nuru im November 2025 der "Elle". "Wir möchten weiter wachsen und mit dem Verkauf unseres Kaffees möglichst viele Frauen unterstützen. Gleichzeitig hoffe ich, dass wir noch mehr Menschen inspirieren, bewusster zu konsumieren."

Elena Carrière

Elena Carrière (29) holte sich 2016 den zweiten Platz in der Model-Castingshow. Die Tochter des Schauspielers Mathieu Carrière arbeitete danach weiter als Model, baute sich jedoch mit rund 466.000 Instagram-Followern auch eine bedeutende Social-Media-Präsenz auf. Sie beschäftigt sich mit Themen wie nachhaltige und vegane Küche oder mentale und körperliche Gesundheit sowie Woman-Empowerment. Sie veröffentlichte ein veganes Kochbuch und gründete das Dinner-Format Dinner Convos in Berlin, bei dem inspirierende Persönlichkeiten zusammenkommen und die wichtigsten Erkenntnisse via Social Media geteilt werden.

Im Oktober 2025 kündigte Carrière die Marke "solio" gemeinsam mit ihrem Partner an. "Wir sind durch ganz Europa gereist, um die besten Produkte für euch zu finden", erklärte sie bei Instagram. "Wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, aber nach zehn Jahren in der Online-Welt sehne ich mich danach, etwas Echtes zu schaffen, etwas das bleibt, etwas das hilft, etwas das Freude bringt!"

Jana Beller

Jana Beller (35) räumte 2011 in der Model-Castingshow ab und wurde anschließend auch als Profi-Model zahlreich gebucht. So stand sie im August 2012 für Hugo Boss vor der Kamera und arbeitete außerdem für das bekannte Modelabel Esprit. Ende 2014 eröffnete sie als zweites Standbein zusammen mit ihrem Freund einige Backshop-Filialen. Wie es heute um die Karriere von Beller steht, ist nicht bekannt. In den vergangenen Jahren zog sich die ehemalige Gewinnerin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.