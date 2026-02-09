Erfolg abseits des Laufstegs: Ex-GNTM-Kandidatinnen als Unternehmerinnen

Von der Laufstegbühne ins Business-Leben: Immer mehr ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen bauen erfolgreiche Unternehmen auf - von Fair-Trade-Kaffee über Mode-Labels bis zu Beauty-Brands.
Viele ehemalige Teilnehmerinnen von "Germany's next Topmodel" zeigen, dass sie mehr können als posieren: Sie gründen Unternehmen, starten Social Businesses und bauen eigene Marken auf. Von Sara Nuru (36) bis Stefanie Giesinger (29) - diese "GNTM"-Persönlichkeiten setzen auch abseits des Laufstegs eigene Projekte um.