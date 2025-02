Erfahrungen aus der Reality-Show Exatlon: „Er hat hinter meinem Rücken negativ geredet“

1 Marcel Göttfert in Aktion. Bei der Reality-Show Exatlon war für ihn im Halbfinale Schluss. Foto: Acunmedya

Der Ex-Rebels-Spieler Marcel Göttfert spricht im Interview über die Auf und Abs bei der Reality-Show Exatlon, die für ihn nach 21 Wochen geendet ist – und wie es nun bei ihm weitergeht.











Link kopiert



Marcel Göttfert, ehemaliger Eishockeyspieler der Stuttgart Rebels, hat sich bei der auf Sport1 ausgestrahlten Reality-TV-Show „Exatlon“ in der Dominikanischen Republik bis ins Halbfinale vorgekämpft. Zum Sieg und damit dem Gewinn von 50 000 Euro hat es für den 27-Jährigen im Mix aus „Sommerhaus der Stars“ und „Ninja Warrior“ nicht gereicht. Am Ende machte ihm eine Knieverletzung zu schaffen. Dennoch war es für Göttfert, der sich im Alltag um seine pflegebedürftigen Eltern kümmert, „eine tolle Erfahrung“, wie er in unserem Interview sagt.