Fußball-Profi Eren Dinkci kommt aus Bremen und hat lange für Werder gespielt. Nach einem privaten Schicksalsschlag bekommt er nun Unterstützung von seinem Heimatverein.
Werder Bremen wird das vorletzte Heimspiel dieser Bundesliga-Saison mit einer Unterstützungsaktion für Blutkrebs-Patienten begleiten. Hintergrund ist, dass die Lebensgefährtin des gebürtigen Bremers und langjährigen Werder-Spielers Eren Dinkci (1. FC Heidenheim) an Leukämie erkrankt ist. Jeder Besucher des Werder-Spiels gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) kann sich am Weserstadion als möglicher Stammzellen-Spender registrieren lassen.