Die Freundin von Eren Dinkçi muss eine schwere Diagnose verkraften. Der Fußball-Profi erzählt, wie sie damit umgeht. Er hofft auf einen Stammzellenspender.
Mit emotionalen Worten hat Bundesligaprofi Eren Dinkçi nach der Krebserkrankung seiner Freundin Cinja vom Moment der Diagnose berichtet. „Es war ein Riesenschock. Ich war der Erste, der davon wusste. Mir wurde am Telefon schon gesagt, dass Leukämie vermutet wird. Ich habe mich nicht getraut, es ihr direkt zu sagen“, sagte der 24-Jährige im Interview der „Bild“.