König Charles III. (75) hat ein ereignisreiches Wochenende in Schottland hinter sich. Im Schottenrock eröffnete er eine Blumenschau in Aberdeen und besuchte erstmals zusammen mit dem neuen Premier Keir Starmer (62) einen Gottesdienst in Balmoral.

Buntes Treiben in Aberdeen

König Charles unterbrach seinen Urlaub in Balmoral für eine Veranstaltung im etwa eineinhalb Stunden entfernten Aberdeen. Dort eröffnete er am Samstag die 200. Ausgabe der Blumenschau "Royal Horticultural Society of Aberdeen" (RHS) mit einer riesigen Gartenschere - und hatte sichtlich Spaß dabei.

Auf Bildern ist zu sehen, wie er bestens gelaunt die unzähligen Fans an den Absperrungen begrüßte, Hände schüttelte, Blumen entgegennahm sowie prachtvolle Blüten und Gemüse begutachtete.

Charles erschien zu diesem Anlass in einem festlichen schottischen Outfit: Zu grauer Weste und Sakko kombinierte er einen blau-grün-karierten Kilt mit dunklen und roten Elementen. Dazu trug er eine braune Gürteltasche mit silberner Verzierung. Ans Revers hatte der Monarch sich dem Anlass entsprechend eine fliederfarbene Blüte gesteckt.

Premiere für den Premier

Unterdessen machten sich der neue Premierminister Sir Keir Starmer und seine Frau Victoria auf den Weg von London nach Aberdeen, um das Wochenende mit dem Königspaar zu verbringen.

Traditionell laden die britischen Monarchen die Premierminister und ihre Ehepartner auf das Anwesen in Deeside ein, um sie in einem entspannteren Rahmen kennenzulernen. Während der Regierungszeit der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) blieben die Premierminister oft mehrere Nächte und nahmen an einem dichten Programm mit Grillpartys und Volkssportarten teil. Starmer absolvierte allerdings ein kürzeres Programm mit Spaziergängen auf dem 53 Hektar großen Anwesen sowie einer Privataudienz beim König und einem formellen Abendessen.

Am Sonntagmorgen ging es dann für Starmer zusammen mit Mitgliedern der königlichen Familie zu einem Gottesdienst in der Crathie Kirk in Balmoral. König Charles und Königin Camilla (77) wurden auf dem Weg zum Gottesdienst auf dem Rücksitz des königlichen Bentleys gesehen, von wo aus Charles wieder fröhlich der Menge zuwinkte. An dem Autokorso nach Crathie Kirk in den schottischen Highlands nahmen auch Prinzessin Anne (74) und ihr Ehemann Sir Timothy Laurence (69) teil, die in einem Geländewagen fuhren.