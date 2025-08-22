Erdstoß: Starkes Erdbeben vor Südspitze Südamerikas

1 Vor der Südspitze Südamerikas hat es ein starkes Erdbeben gegeben. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa

Mitten im Meer zwischen Südamerika und der Antarktis bebt die Erde. Kurz gibt es Sorge vor einem Tsunami.











Link kopiert



Ushuaia - Vor der Südspitze des südamerikanischen Kontinents hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 7,5 an. Das Zentrum lag demnach etwa 710 Kilometer südlich von Ushuaia, der südlichsten Stadt Argentiniens, in der Drakestraße, einer Meeresstraße zwischen Südamerika und der Antarktis. Die Tiefe des Bebens wurde mit knapp elf Kilometern angegeben.