Erdstoß: Erdbeben schreckt Raum San Francisco auf

Ryan Reynolds, Edward Norton und Co. Harry Styles beim Berlin-Marathon: Auch diese Stars quälten sich schon

Harry Styles hat beim Berlin-Marathon 2025 die Drei-Stunden-Marke geknackt - und reiht sich damit in eine prominente Riege von Stars ein, die sich schon auf die 42,195 Kilometer lange Strecke gewagt haben. Für viele Promis ist der Marathon längst mehr als nur ein sportliches Abenteuer.