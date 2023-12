Erdrutsch zwischen Benningen und Hoheneck: Radweg gesperrt

Der Hang am Verbindungsweg zwischen Hoheneck und Benningen ist abgerutscht. Aus Sicherheitsgründen sollte die Sperrung unbedingt beachtet werden.

Aufgrund eines Erdrutsches ist der Landesradweg entlang des Neckars zwischen Benningen und Ludwigsburg-Hoheneck zurzeit nicht passierbar. Das teilte die Stadt Ludwigsburg am Mittwoch mit. Alle, die dort unterwegs sind, werden deshalb gebeten, über die Lucien-Tharradin-Brücke auf die Neckarweihinger Seite des Neckars zu wechseln und den dortigen Rad- und Fußweg zu benutzen.

Über den Neckarsteg am Viadukt in Marbach am Bootshaus gelangen sie dann wieder auf die linke Neckarseite und damit zum Landesradweg. Da nicht absehbar ist, ob der Hang weiter abrutscht, sollte die Sperrung aus Sicherheitsgründen unbedingt beachtet werden.