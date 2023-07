1 Klare Worte in Richtung Europa und USA: „Die Bedrohung kommt aus dem Westen“, behauptet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Foto: dpa/Lefteris Pitarakis

Der türkische Präsident Erdogan brüskiert sowohl Europa als auch die USA. Die zeigt, dass er seine Strategie einer eigenständigen Regionalmacht Türkei entschlossen weiter verfolgt, analysiert Susanne Güsten.









Istanbul - Falls die EU gehofft haben sollte, mit ihren Sanktionen gegen Ankara die türkische Erdgas-Suche im Mittelmeer um Zypern stoppen zu können, dann hat sie sich getäuscht. Sein Land werde die Erforschung der Gasvorräte unter dem Meeresboden als Reaktion auf die EU-Maßnahme jetzt sogar noch verstärken, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Dienstag. Auch im Streit mit den USA um die Lieferung eines russischen Luftabwehr-Systems an den Nato-Staat Türkei bleibt Ankara gelassen. Die türkische Regierung sieht sich in der Auseinandersetzung mit ihren westlichen Partnern am längeren Hebel.