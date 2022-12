7 Beleuchtete Landmaschinen – auch älterer Bauart – gab es am Freitagabend in Erdmannhausen zu bestaunen. Foto: Ralf Poller/Avanti/Avanti

Die Schlepper- und Oldtimerfreunde haben zum dritten Mal die Weihnachtsausfahrt organisiert. Trotz Schmuddelwetter kamen wieder viele Traktorbesitzer aus dem Kreis Ludwigsburg.















Auch wenn die Ausfahrt erst zum dritten Mal stattfand, hat sie sich doch schon zu einer kleinen Tradition gemausert. Am Tag vor Heiligabend sind wieder etliche festlich-beleuchtete und blinkende Traktoren durch Erdmannhausen gefahren. Am Straßenrand verfolgten viele Einwohner trotz Schmuddelwetter den ungewöhnlichen Zug. Organisiert wird die Ausfahrt, an der dieses Jahr rund 30 Fahrzeuge teilnahmen, von den Schlepper- und Oldtimerfreunden. Beachtlich ist die Zahl auch deshalb, weil sie so rasant gestiegen ist. Im ersten Jahr waren gerade einmal sieben Schlepper auf der Straße, im vergangenen in etwa so viele wie in diesem Jahr. Die Besitzer kommen nicht nur aus Erdmannhausen, sondern auch aus Orten drumherum. „Mitmachen darf jeder“, sagt Organisator Jürgen Schmidt. Ein Mitglied des neuen Vereins, der jüngst gegründet wurde, hatte das Spektakel in Norddeutschland gesehen und vorgeschlagen es in den Kreis Ludwigsburg zu bringen. Foto: Avanti/Ralf Poller