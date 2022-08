1 Ein 16-Jähriger ist im Kreis Ludwigsburg bei einer Kletteraktion verletzt worden. Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

Eine Gruppe Jugendlicher klettert auf das Dach des Jugendhauses in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg). Für einen Teenager endet die Aktion im Krankenhaus.















Link kopiert

Ein 16-Jähriger ist am Donnerstagabend vom Dach des Jugendhauses im Herdweg in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) gestürzt. Gegen 21.50 Uhr alarmierte eine Passantin die Polizei und berichtete, dass sich mehrere Jugendliche am Jugendhaus aufhalten würden und ein Junge vom Dach gefallen sei. Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach wenig später vor Ort eintraf, war der 16-Jährige bereits durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen ergaben zunächst, dass sich der Jugendliche bereits zuvor Zutritt auf das Grundstück eines benachbarten Kindergartens verschafft haben soll und dort ebenfalls auf das Dach geklettert sei. Das Polizeirevier Marbach ermittelt nun wegen Verdachts des Hausfriedensbruchs. Ob durch die Kletteraktionen Sachschaden entstand, bedarf noch weiterer Ermittlungen.