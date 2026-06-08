Erdmannhäuser hatte Borreliose: Zecke sticht zu – „So etwas Großes hatten die Ärzte noch nicht gesehen“

Eine Zecke hat das Leben von Tim Fiedler verändert. Der 42-Jährige aus Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) bekämpfte seine Borreliose ohne Antibiotika – jetzt berät er selbst Patienten.
Tim Fieder liebt es, mit seinem Sohn durch den Wald zu streifen. Das tat er auch an einem herrlichen Frühlingstag vor einem Jahr, als die beiden durch kniehohes Gras einer Wiese stapften. Was er danach mit einer Borreliose erlebte, habe ihn stark verändert, erzählt der 42-Jährige, der mit seiner vierköpfigen Familie in Erdmannnhausen lebt.