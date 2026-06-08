Erdmannhäuser hatte Borreliose: Zecke sticht zu – „So etwas Großes hatten die Ärzte noch nicht gesehen“

Eine Zecke hat das Leben von Tim Fiedler verändert. Der 42-Jährige aus Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) bekämpfte seine Borreliose ohne Antibiotika – jetzt berät er selbst Patienten.

Tim Fieder liebt es, mit seinem Sohn durch den Wald zu streifen. Das tat er auch an einem herrlichen Frühlingstag vor einem Jahr, als die beiden durch kniehohes Gras einer Wiese stapften. Was er danach mit einer Borreliose erlebte, habe ihn stark verändert, erzählt der 42-Jährige, der mit seiner vierköpfigen Familie in Erdmannnhausen lebt.

Das Unheil nahm seinen Lauf, als Tim Fiedler vergaß, sich nach Zecken abzusuchen, was für ihn sonst zur Routine gehört. Einige Tage später im Kino bemerkte er ein heftiges Jucken an der linken Körperseite. „Es hörte gar nicht mehr auf“, sagt er. Es war eine Zecke, festgesaugt an seiner Haut. Nicht gebissen habe sie ihn, sondern gestochen, verbessert er. Zecken hätten Widerhaken, sie saugten sich voll und schraubten sich ins Gewebe.

Die Wanderröte befiel Tim Fiedlers Körper über weite Teile. Foto: privat

Zu Hause entfernte Tim Fiedler das Tier mit einer Zeckenzange, so wie er es schon als Kind gelernt hatte. Zunächst schien alles erledigt. Doch einige Tage später breitete sich eine gewaltige Wanderröte über seinen Körper aus. Von der Einstichstelle zog sie sich quer über den Bauch, über den Rücken und wieder zurück. „Die Ärzte sagten: So etwas Großes haben wir noch nicht gesehen.“

Was folgte, war für Tim Fiedler eine Zeit körperlicher und seelischer Erschöpfung. Er litt unter depressiven Verstimmungen, dazu kamen Magen-Darm-Beschwerden. Die Ärzte wollten ihm Doxycyclin verschreiben, ein Antibiotikum gegen Borreliose. Doch Tim lehnte ab. Er habe schon früher aufgrund solcher Medikamente starke Probleme mit seinem Verdauungstrakt gehabt und Angst vor den Nebenwirkungen.

Stattdessen begann der Erkrankte, sich in der Alternativmedizin umzusehen. So stieß er auf Matthias Cebula, einen Mann, der Menschen kinesiologisch austestet, um Blockaden im Organismus festzustellen: die sogenannte Kin-React-Methode. Vertreter der klassischen Medizin reagieren auf solche Ansätze meist skeptisch. Tim Fiedler jedoch erfuhr Heilung. Er zeigt auf ein Gerät, das wie eine Mischung aus Antenne und Pendel wirkt – und nennt es „Tensor“. Damit könne man – auch über große Entfernungen hinweg – Biophotonen messen: ultraschwache Lichtquanten, die von lebendigen Zellen eines Menschen ausgesandt werden.

Koinfektionen begünstigen die Borrelien

Der wichtigste Rat Cebulas sei gewesen, regelmäßig in basischem Wasser mit einem pH-Wert von 8,5 zu baden. „Im Mutterleib sind wir schließlich auch vom basischen Fruchtwasser umgeben“, sagt Tim Fiedler. Dazu kamen Schwitzkuren und Nahrungsergänzungsmittel. Er spricht von einem „gestörten Milieu“ im Körper, von Koinfektionen wie Herpes- oder Epstein-Barr-Viren, die Borrelien begünstigten. Die Bakterien, sagt er, seien „schlau“ und versteckten sich verkapselt vor den Antibiotika im Gewebe und in den Gelenken, „bis der Kriegsschauplatz wieder frei ist“.

Fiedler begann, viel Wasser zu trinken, Flohsamenschalen und Zeolith einzunehmen. Außerdem stellte der überzeugte Veganer seine Ernährung um und aß wieder tierisches Eiweiß. Noch wichtiger aber sei etwas anderes gewesen: die Aufarbeitung innerer Konflikte. „Ich musste mich mit mir selbst beschäftigen“, sagt er und erwähnt seine Herkunftsfamilie. Geholfen hätte ihm aber auch Cebulas Lehre von acht Faktoren als krankheitsbildend.

„Sobald man anfängt, eigenverantwortlich zu leben, stößt man auf Widerstände.“ Tim Fiedler, Regulations-Coach

Die Heilung habe etwa ein halbes Jahr gedauert. Danach, erzählt der Erdmannhäuser, sei nichts mehr gewesen wie zuvor. „Ich habe wieder zu mir gefunden.“ Besonders wichtig sei für ihn heute das autonome Nervensystem. Stress, davon ist er überzeugt, mache Menschen krank. Gerade im Urlaub, wenn der Körper herunterfahre, breche vieles erst richtig aus.

Noch immer arbeitet Tim Fiedler wie schon zuvor in der IT-Branche für große Unternehmen. Aber seit einigen Monaten empfängt er Menschen in einer Praxis, die er in einer Einliegerwohnung in Erdmannhausen eingerichtet hat. Fiedler absolvierte bei Matthias Cebula eine Ausbildung zum „Regulations-Coach“ und möchte das langfristig als Beruf ausüben.

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Ob er keine Angst habe, als Schwurbler abgestempelt zu werden? Tim Fiedler schüttelt den Kopf. Einige Freundschaften seien tatsächlich zerbrochen. Andere Türen hätten sich geöffnet. „Sobald man anfängt, eigenverantwortlich zu leben, stößt man auf Widerstände“, sagt er. Diagnosen stelle er nicht, versichert Fiedler, der andere lediglich beraten möchte. Es gehe darum, Verantwortung für den eigenen Körper zu übernehmen, Umweltgifte zu meiden, Stress zu reduzieren und überhaupt gesünder zu leben.

Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt die Heilpraktikerin Dr. Stephanie Jaenicke aus dem bayerischen Anger, dass Tim Fiedler unter anderem in ihrer Praxis die Kin-React-Methode anwende. „Entgegen häufiger Annahmen fußt diese Methode auf fundierten biophysikalischen Prinzipien“, sagt die ehemalige Zahnärztin. Dazu zähle das Biophotonenfeld: Jede lebende Zelle sende ultrafeine Lichtsignale aus als Zeichen lebendiger Stoffwechselprozesse. Das belegten Forschungen unter anderem an der Universität Calgary.

„Zwiste auf dem Rücken von Patienten bringen nichts“

Jaenicke und Fiedler betonen, nicht gegen die Schulmedizin zu sein. Es gehe darum, das Beste aus Schul- und Alternativmedizin zusammenzubringen. Die Kin-React-Methode liefere wertvolle Hinweise auf Regulationsblockaden, die ein klassisches Blutbild oft nicht abbilden könne.

Die Kin-React-Methode sei ihm schon länger bekannt, sagt Dr. Jürgen Wirth, erfahrener Allgemeinmediziner in Marbach. Er halte sie für „nicht wirklich valide“ und „wackelig in der Nachweisqualität“. Wirth hält dagegen die Einnahme von Antibiotika bei den meisten Patienten für angemessen.

Laut Wirth sind es vor allem die möglichen Langzeitfolgen einer Borreliose, die man durch Antibiotika in den Griff bekommen könne. Dazu zählten Gelenkentzündungen und Hautveränderungen. „Es sind ganz vielfältige Erscheinungen, die oft schlecht zu erkennen sind.“ Es sei jedoch wichtig, das Antibiotikum nicht zu lange einzusetzen. Wirth nennt zehn Tage – ein Teil der Darmflora werde vorübergehend zerstört, baue sich aber im Normalfall wieder auf.