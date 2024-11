Erderwärmung: Trumps Sieg und Hitzerekorde: Schwieriger UN-Klimagipfel

4 Knapp 200 Staaten beraten in Baku zwei Wochen lang über die Eindämmung der Erderhitzung. Foto: Peter Dejong/AP

Die Ampel-Regierung zerbrochen, der Öl-Fan Donald Trump wird nächster US-Präsident - und 2024 wohl erneut das heißeste Jahr, das je gemessen wurde. Kann der UN-Klimagipfel dennoch Erfolge erzielen?











Baku - Überschattet vom Wahlsieg Donald Trumps sowie neuen Hitzerekorden beginnt am Montag in Aserbaidschan die UN-Klimakonferenz. Knapp 200 Staaten beraten in Baku zwei Wochen lang über die Eindämmung der Erderhitzung und die Abfederung ihrer fatalen Folgen - also häufigere und heftigere Überschwemmungen wie jüngst in Spanien, Hitzewellen und Waldbrände oder verheerende Stürme wie an der US-Küste. Außenministerin Annalena Baerbock sieht in der Klimakrise die größte Sicherheitsherausforderung unserer Zeit, wie die Grünen-Politikerin vorab erklärte. "Jedes verhinderte Zehntelgrad Erderwärmung bedeutet weniger Krisen, weniger Leid, weniger Vertreibung."