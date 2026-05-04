Erdbeeren vom Hofmarkt Schmid: Erdbeersaison steht bevor – darauf sollten Verbraucher achten

Die ersten Freiland-Erdbeeren lassen nicht mehr lange auf sich warten. Geschäftsführer Daniel Schmid vom gleichnamigen Hofmarkt in Waiblingen erklärt, worauf Käufer achten sollten.

Kaum ist der Start der Spargelsaison ein paar Wochen her, kündigt sich im Rems-Murr-Kreis schon die nächste Ernte an, auf die Käufer begierig warten: die der Erdbeeren. Auf den Feldern des Hofmarktes Schmid, die von der gleichnamigen Familie in Waiblingen bewirtschaftet werden, wachsen die ersten Früchte heran. Noch sind die Beeren nicht reif, doch es wird nicht mehr lange dauern, bis die Ernte beginnen kann.

Die ersten Freiland-Erdbeeren werden wohl Anfang bis Mitte Mai geerntet werden können, so die Einschätzung von Daniel Schmid, dem Geschäftsführer des Familienbetriebs. Ganz genau lasse sich das aber nicht vorhersagen, da vor allem die Nachttemperaturen in den kommenden Tagen entscheidend für die Entwicklung der Früchte seien. Tagsüber ist es aktuell zwar schon warm genug, doch kalte Nächte bremsen das Wachstum.

Wie waren die Bedingungen für die Erdbeeren bisher?

„Eigentlich war das Frühjahr sehr gut für die Entwicklung der Erdbeeren“, sagt Daniel Schmid. Die Pflanzen mögen es nicht zu heiß und nicht zu kalt. Extreme Frost und Bodentemperaturen deutlich unter null Grad können den Blüten schaden, doch das ist bisher ausgeblieben. Etwas Regen würde den Früchten allerdings guttun.

Die Erdbeeren sind noch nicht reif, die Ernte steht jedoch kurz bevor. Foto: Gottfried Stoppel

Welche Erntemengen sind zu erwarten?

Die Familie Schmid bewirtschaftet derzeit acht Hektar Erdbeerfelder. Der Landwirt rechnet in dieser Saison mit vielen Früchten. Einige Pflanzen tragen 60 bis 80 Beeren. Das entspricht im Verkauf etwa zwei Schalen. Entscheidend ist allerdings, ob die Erdbeeren gesund geerntet werden können. Extreme Niederschläge oder Hagel könnten die Ernte noch beeinträchtigen. „Man hat die Schale noch nicht im Haus“, meint Schmid.

Wie werden die Erdbeeren angebaut?

Viele Erzeuger setzen inzwischen auf den sogenannten geschützten Anbau unter Folientunneln, um Erträge besser planen zu können und weniger abhängig vom Wetter zu sein. Doch der Hofmarkt Schmid geht einen anderen Weg. Dort wachsen die Erdbeeren ausschließlich im Freiland.

Diese Art des Anbaus bedeutet zwar mehr Unsicherheit, hat für den Landwirt aber zwei große Vorteile: „Wir haben nicht diese wahnsinnigen Ernte-Peaks, bei denen man nicht mehr ins Bett kommt und nur noch arbeitet.“ Außerdem schmecke eine Pflanze, die ein wenig unter Stress kommt, immer besser als eine Pflanze, die wie im Gewächshaus wächst.

Was werden die Erdbeeren kosten?

Zum Start rechnet Daniel Schmid mit einem Preis von etwa 3,90 bis 4 Euro pro Schale. Das entspreche ungefähr dem Niveau des Vorjahres. Aktuell liegen die Preise der Erdbeeren teils noch über fünf Euro, Schmid erwartet aber, dass die Preise zurückgehen, sobald die Freiland-Erdbeeren auf den Markt kommen.

Bei Erdbeeren richtet sich der Preis stark nach Angebot und Nachfrage. Wenn viele Erdbeeren gleichzeitig reif werden, sinkt der Preis. Bleibt der Mai kühl und die Erntemenge gering, könnten die Preise länger hoch bleiben.

Daniel Schmid vom Hofmarkt Schmid beobachtet die Entwicklung der Erdbeeren genau. Foto: Gottfried Stoppel

Wo gibt es die Erdbeeren zu kaufen?

Verkauft werden die Erdbeeren im Hofmarkt, auf dem Waiblinger Wochenmarkt, im Fachgeschäft in Korb sowie täglich auf dem Großmarkt. Der Hofmarkt Schmid verkauft allerdings nicht nur eigene Produkte, sondern versteht sich als Obst- und Gemüsefachgeschäft.

Gibt es Selbstpflückfelder?

Beim Hofmarkt Schmid gibt es keine Selbstpflückfelder mehr. „Selbstpflücken ist zu einem Wochenend-Event geworden“, sagt Schmid. Viele wollten nur kleine Mengen pflücken und etwas naschen. Wirtschaftlich lohne sich das für den Betrieb nicht mehr.

Wie sollte man Erdbeeren lagern?

Erdbeeren verlieren schnell Aroma – besonders in den ersten Stunden nach der Ernte. Am besten kauft man sie frisch und isst sie innerhalb von ein bis zwei Tagen. Sie lassen sich zwar auch noch länger aufbewahren, doch das sei nicht ideal. Lagern sollte man sie nicht luftdicht in Plastik, sondern in einer Papiertüte, damit sie noch etwas „atmen“ können.

Woran erkennt man gute Erdbeeren?

Am Aussehen allein lässt sich guter Geschmack kaum erkennen. „Erdbeeren können super schön aussehen, aber nach gar nichts schmecken“, sagt Schmid. Sein Tipp: Am besten dort kaufen, wo man probieren darf oder wo man bereits gute Erfahrungen gemacht hat.