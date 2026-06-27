Nach den schweren Erdbeben in Venezuela suchen Helfer und Anwohner nach Verschütteten – oft ohne ausreichendes Werkzeug. Ein Weihnachtslied spendet Trost und Hoffnung inmitten der Trümmer.
Caracas - Nach dem schweren Doppelbeben in Venezuela werden im Internet freiwillige Helfer gefeiert, die ihren Rettungseinsatz auf der Suche nach Verschütteten mit Gesang begleiten. Auf einem von "El País México" geteilten Video sind die Helfer zu sehen und zu hören, wie sie laut und enthusiastisch gemeinsam singen: "Beruhig dich, mein Verletzter, wir sind fast da."