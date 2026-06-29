Erdbebenkatastrophe: Geruch des Todes breitet sich nach Beben in Venezuela aus

Die Rettungsarbeiten werden nicht eingestellt, doch die Zeit für die Suche nach Überlebenden läuft aus. Nach den Erdbeben sind viele Familien in Notunterkünften untergebracht.
Caracas - Nach den Erdbeben in Venezuela breitet sich im Katastrophengebiet La Guaira der Geruch verwesender Leichen aus. "Der Geruch ist ein Anzeichen dafür, dass noch Leichen unter den Trümmern liegen", schrieb am Wochenende die Menschenrechtsorganisation Provea auf der Plattform X. Offiziell liegt die Zahl der Todesopfer bislang bei 1.450, wie der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, mitteilte. Rund 3.200 Menschen sind demnach verletzt worden.