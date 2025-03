Erdbeben trifft auch Thailand: Was Reisende wissen müssen

16 Ein schweres Erdbeben hat Thailand erschüttert. Foto: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

In Südostasien bebt die Erde – unter anderem die Metropole Bangkok ist betroffen. Was das für Reisende bedeutet, die in der Region sind oder bald dorthin fliegen wollen.











Link kopiert



Urlaubern in Thailand rät das Auswärtige Amt nach dem Erdbeben, die Nachrichtenlage zu verfolgen und Verhaltenshinweise lokaler Behörden, von Reiseanbietern oder Hotelpersonal zu beachten. Das schreibt das Ministerium in seinen Reisehinweisen für das Land, nachdem am Morgen ein starkes Beben mit Epizentrum in Thailands Nachbarland Myanmar Teile Südostasiens erschüttert hatte.