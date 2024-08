Erdbeben: Starkes Erdbeben erschüttert Südwesten Japans

1 Wellen von bis zu einem Meter infolge des Erdbebens vor der Insel Kyushu erreichten die Küste. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

Japan ist eines der am stärksten von Erdbeben gefährdeten Länder der Welt. Jetzt bebt im Südwesten erneut die Erde. Flutwellen bis zu einem Meter treffen auf die Küste.











Tokio - Ein starkes Erdbeben hat den Südwesten Japans erschüttert. Nach einer entsprechenden Warnung der Meteorologischen Behörde wurden Flutwellen von bis zu einem Meter Höhe an der Küste der südwestlichen Hauptinsel Kyushu registriert. Berichte über Opfer oder größere Schäden gab es zunächst nicht. Auch seien in Atomkraftwerken der Region keine Unregelmäßigkeiten infolge der Erschütterung der Stärke 7,1 festgestellt worden, berichteten japanische Medien. Das Beben ereignete sich vor der Küste der Präfektur Miyazaki. In Geschäften fielen Waren aus den Regalen, wie TV-Bilder zeigten. Der Betrieb von Hochgeschwindigkeitszügen wurde durch die Erschütterung unterbrochen. Das Inselreich Japan ist eines der am stärksten von Erdbeben gefährdeten Länder der Welt.