Erdbeben in Südostasien: Dramatische Lage in Myanmar – Helfer warnen

1 Nach dem Erdbeben zeichnet sich in Myanmar ein Bild der Verwüstung. Foto: XinHua/Jiang Chao/dpa

Jetzt sind es schon über 2.000 Tote nach dem schweren Erdbeben in Myanmar. Dass das südostasiatische Land von Konflikten und Vertreibung gezeichnet ist, macht die Situation noch schwieriger. Darauf blicken auch Helfer.











Drei Tage nach dem Erdbeben in Myanmar ist das ganze Ausmaß der Katastrophe weiter unklar. Krankenhäuser in den betroffenen Regionen seien überlastet und die Kommunikations- und Transportwege vielfach unterbrochen, teilte ein Vertreter des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten am Montag in Yangon mit. Man sei in Abstimmung mit UN-Organisationen, humanitären Partnern, lokalen Behörden und Organisationen noch an einer raschen Bedarfsanalyse.