(wue/spot) , 20.06.2021 - 12:47 Uhr , aktualisiert am 20.06.2021 - 12:47 Uhr

Erdbeben in der Türkei:

1 Kader Loth hat in der Türkei ein Erdbeben miterlebt Foto: imago/Future Image

TV-Promi Kader Loth macht derzeit in der Türkei Urlaub. Während eines Restaurantbesuchs wurde sie von einem Erdbeben überrascht und musste sich unter einem Tisch verstecken.

TV-Star Kader Loth (48) ist offenbar mit dem Schrecken davongekommen. Laut eines Berichts der "Bild" macht sie gerade in der Türkei Urlaub, wurde dort aber am Samstag von einem Erdbeben überrascht. "In Kartal Merkezi waren wir im Restaurant. Ein spontanes Erdbeben von 3,9 hat uns geschüttelt, wie im falschen Film", erzählt sie der Tageszeitung.

Sie versteckte sich unter einem Esstisch

Alle Anwesenden hätten sich dann "unter den Esstischen versteckt". Ausgerechnet während des Erdbebens habe sie kein Smartphone zur Hand gehabt. "Gerade heute hatten wir keine Handys dabei, weil wir Netz nur im Hotel haben", erzählt Loth weiter. "Jetzt sind wir im Hotel, müssen runterkommen."

Zurück aus der Türkei soll es dann am Mittwoch gehen. Kader Loth hoffe, "dass zumindest der Rückflug reibungslos ablaufen wird". Die 48-Jährige ist besonders aus unterschiedlichen Reality-TV-Formaten bekannt, unter anderem durch ihre Teilnahme an "Big Brother" und "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Zudem wird sie in der neuen Staffel von "Kampf der Reality-Stars" zu sehen sein.