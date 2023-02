1 Rockröhre Sally Grayson singt in Marbach für einen guten Zweck. Foto: avanti/Ralf Poller

In der Stadt im Kreis Ludwigsburg wird mit einem Konzert samt Bewirtung Geld für die Erdbebenhilfe in der Türkei gesammelt. Auftreten werden auch Musiker, die man aus TV-Shows kennt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Tausende Tote, dazu unzählige Menschen, die Hab und Gut verloren haben: Das Erdbeben in der Türkei und Syrien zählt zu den schlimmsten Naturkatastrophen der vergangenen Jahrzehnte. Ein kleiner Lichtblick in all dem Unglück war die gewaltige Hilfsbereitschaft, die anschließend quasi weltweit ins Rollen kam. Auch in Marbach hat man sich Gedanken gemacht, wie man den Betroffenen unter die Arme greifen könnte. Das Ergebnis der Überlegungen: Am Freitag, 10. März, wird von 17 bis 20 Uhr ein Benefizkonzert samt Bewirtung auf dem Platz zwischen den beiden Rathäusern über die Bühne gehen.

Unsere Empfehlung für Sie Aktion in Ludwigsburg Menschenkette erinnert an Opfer des Erdbebens Knapp 30 Jugendliche bilden auf dem Marktplatz in Ludwigsburg eine Menschenkette. Damit wollen sie die Betroffenen in der Türkei und in Syrien in mehrfacher Hinsicht unterstützen.

„Der Impuls dazu ist von einem Teil unserer Gastronomen ausgegangen, die sich an mich gewandt haben“, erklärt Citymanagerin Andrea Hahn. Konkret waren es die Wirte von Al Forno, Café Winkler, dem Döner am Eck und dem Mucho Gusto, die gesagt haben: wir müssen etwas unternehmen. Im Fall des Al Forno und des Döner-Imbiss zum Beispiel war die Betroffenheit extrem, reichen die Familienbande laut Andrea Hahn just in jenes Gebiet, das von dem verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde.

Alle packen für alle an

Das Team vom Citymanagement griff den Wunsch der Wirte auf, kam zu dem Schluss, dass die Hilfsaktion in ein Programm eingebettet werden sollte. Ferner sollte das Ganze einen internationalen Anstrich bekommen. „Alle packen ja zusammen für alle an, die betroffen sind“, erläutert Hahn. Damit war die Idee geboren, ein Konzert mit Künstlern auf die Beine zu stellen, die unterschiedliche Wurzeln haben. Die Bewirtung sollten dabei mindestens die impulsgebenden Gastronomen übernehmen. „Der eine oder andere Wirt, der möchte, könnte darüber hinaus noch mitmachen“, sagt Hahn. Die Marbacher Weingärtner haben sich bereits eingeklinkt, sie spendieren Rebensaft.

Das Line-up für das Konzert wurde in kürzester Zeit zusammengestellt. Auftreten wird die Rockröhre Sally Grayson, die durch ihre Teilnahme an der TV-Show „The Voice of Germany“ überregionale Bekanntheit erlangte. In der Sendung „DSDS-Kids“ war der Murrer Besnik Ternava einst durchgestartet. Ternava ist längst erwachsen, studiert, stand lange nicht mehr auf der Bühne – werde aber für diesen Anlass das Mikrofon in die Hand nehmen, sagt Andreas Hahn. Mit dabei wird auch Adem Üven sein, der sich vor allem in der türkischstämmigen Community als Sänger einen Namen gemacht habe.

Für den guten Zweck engagieren sich am 10. März darüber hinaus der Brasilianer Fabiano Pereira und der syrische Liedermacher Syrer Mazen Mohsen, der wie Sally Grayson sein Glück bei „The Voice of Germany“ versucht hatte. Komplettiert wird die illustre Runde von Sheila Priego, einer Mexikanerin.

Ersthelfer berichtet von der Lage vor Ort

Die Organisatoren haben die kleinen Besucher nicht vergessen. Die Künstlerin Alina Iftime, die unter dem Namen Sophilia Art ein Studio in Marbach betreibt, wird mit Mädchen und Jungs malen. Einen wichtigen Part übernimmt zudem Nico Scheich vom DRK Benningen. Er hat in der Türkei als Ehrenamtlicher für die Organisation @fire mitangepackt. Er berichtet nun in Marbach von seinen Eindrücken.

Eigentlich geplante Veranstaltung kurzfristig verschoben

Der Erlös, den die Gastronomen an dem Abend erwirtschaften, geht an den Internationalen Katastrophenschutz von @fire zur Refinanzierung seines Einsatzes und zu gleichen Teilen an das Kinderhilfswerk Terre des Hommes, das in den Erdbebengebieten den Menschen zur Seite steht. Zusätzlich werden Spendenboxen der Organisationen aufgestellt sein. Das Benefizevent läuft innerhalb der vom Land geförderten Veranstaltungsreihe „Marbach er.leben“, bei der am 10. März der Fokus auf dem Weltfrauentag hätte liegen sollen. „Das haben wir auf Ende März geschoben, um kurzfristig die Hilfsaktion stemmen zu können“, erklärt Hahn.