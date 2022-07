1 Die Burg Hohenzollern hat noch Risse vom stärkeren Beben im Jahr 1978. Foto: imago images//M. Gann

In den Landkreisen Tübingen, Reutlingen und im Zollernalbkreis soll ein kleines Erdbeben spürbar gewesen sein. Für Baden-Württemberg ist das keine Besonderheit – denn das Land liegt auf einer großen Erdbebenlinie.















Link kopiert

Stuttgart - Im Zollernalbkreis hat es am Sonntagabend ein spürbares Erdbeben gegeben. Der Landeserdbebendienst wies am Abend in einer ersten automatisierten Meldung ein Erdbeben der Stärke 3,6 mit Epizentrum in Jungingen gegen 18.37 Uhr aus. Etwa eine Stunde später folgte demnach ein zweites, leichteres Erdbeben der Stärke 1,8 mit Epizentrum in Hechingen. Das erste Beben sei auch in den Landkreisen Tübingen und Reutlingen spürbar gewesen, teilte die Reutlinger Polizei mit. Auch im 75 Kilometer entfernten Ulm sei es kurz zu spüren gewesen, schrieb die „Südwest Presse“.

Kleinere Erdbeben sind in Baden-Württemberg keine Seltenheit. Am 1. Dezember des vergangenen Jahres hatte es zum Beispiel in der gleichen Region ein Beben der Stärke 3,9 gegeben. Damals hatte der Erdbebendienst rund 6000 Meldungen erhalten. „3,9 ist ein mäßig starkes Erdbeben“, sagte Stefan Stange vom Landeserdbebendienst im Dezember. Dabei seien leichte Schäden wie Risse im Putz nicht auszuschließen.

Ein besonders schweres Beben erschütterte die Alb im Jahr 1911

Ganz anders sei das bei den großen historischen Beben im vergangenen Jahrhundert auf der Schwäbischen Alb gewesen. „Das stärkste ereignete sich mit einer Magnitude von 5,9 oder womöglich 6,0 im Jahr 1911 im Gebiet um das heutige Albstadt“, sagt Stange. Damals habe es nicht nur Dutzende Verletzte und Schäden an den Häusern, sondern auch Hangrutschungen gegeben. Etliche Quellen waren aufgrund der Erdbewegungen versiegt oder entsprangen plötzlich an anderen Stellen. Zwei weitere folgenreiche Beben auf der Zollernalb ereigneten sich in den Jahren 1943 und 1978. Bei Letzterem wurden allein in Albstadt mindestens 8500 Gebäude beschädigt und mussten zum Teil geräumt werden.

Doch warum kommt es in Baden-Württemberg immer wieder zu Erdbeben? In der Region verläuft die Albstadt-Scherzone, in der sich zwei unterirdische Gesteinskomplexe aneinander um wenige Zentimeter in verschiedenen Richtungen bewegen wollen. Diese „schwäbische Erdbebenlinie“ erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung entlang eines Bruchsystems, das vom westlichen Bodensee über Albstadt bis in den Raum Stuttgart reicht. Im Gegensatz zu den meisten anderen Beben in der Welt handelt es sich bei den in Süddeutschland vorkommenden Erschütterungen mitten in einer Kontinentalplatte und nicht an deren Rändern - daher auch der Name Intraplattenbeben.

Die Spannungen bauen sich im Südwesten nur langsam auf

Dort bauen sich die Spannungen indes weit langsamer auf. Unter der Westalb gleiten die beiden Blöcke nur mit einer Geschwindigkeit von 0,1 Millimetern pro Jahr aneinander vorbei - in Japan schiebt sich der Pazifik dagegen mit 80 Millimetern pro Jahr unter Asien. Entsprechend lange dauert es, bis sich bei uns die für ein größeres Beben entsprechenden Spannungen aufgebaut haben. Allerdings lassen sich vor allem wegen der langsamen Bewegungen tief unten in der Erde kaum Prognosen für zukünftige Erschütterungen machen. Auch beim letzten großen Albbeben von 1978 wurden keinerlei Vorzeichen registriert, obwohl es inzwischen viele hochempfindliche Messstationen gibt.

Selbst wenn es an den Bruchzonen mitten in einer Kontinentalplatte nur vergleichsweise schwach rumst, so stellt doch Südwestdeutschland die am stärksten durch Erdbeben gefährdete Region Mitteleuropas nördlich der Alpen dar. Im Durchschnitt kommt es hier einmal im Monat zu einem Beben der Stärke 3 - neben der Alb vor allem im Rheingraben. Doch immer wieder bebt es eben auch stärker, und dann kann hinsichtlich der Schäden auf der zwölfteiligen Intensitätsskala der Wert VIII erreicht werden. Dabei kommt es zu schweren Gebäudeschäden, etwa abbrechenden Giebelteilen. Der Wert IX wurde in Mitteleuropa nur beim schweren Erdbeben 1356 in Basel erreicht. Damals gab es neben vielen schweren Schäden auch 300 Tote.