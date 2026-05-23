Erbschaftssteuer: Unverdienter Reichtum?

Der Streit um die Erbschaftssteuer hat ein hohes Erregungspotenzial. Soll man Erben höher belasten, um Ungleichheiten zu lindern? Die Antwort ist gar nicht so einfach.

Die Erbschaftsteuer ist ein politisches Dauerthema, das die Politik seit Jahrzehnten nur widerwillig anfasst. Reformen erfolgen meist nicht aus politischem Antrieb, sondern auf Druck des Bundesverfassungsgerichts. Auch diesmal ist es wieder so: In Karlsruhe steht eine Entscheidung an, die die steuerliche Behandlung von Vermögen im Erbfall neu justieren könnte. Doch wer die öffentliche Debatte verfolgt, sieht schnell, dass es um weit mehr geht als ums Steuerrecht. Es geht um Familie, um Gerechtigkeit, um wirtschaftliche Vernunft und nicht zuletzt um die Frage, wie viel Ungleichheit eine demokratische Gesellschaft verträgt.

Das zeigt: Die Diskussion über die Erbschaftsteuer ist überfrachtet. Sie ist emotionalisiert, moralisch aufgeladen und politisch blockiert. Und das steht in einem auffälligen Missverhältnis zur tatsächlichen Bedeutung der Steuer. Denn obwohl in Deutschland jährlich Vermögen im Umfang von rund 400 Milliarden Euro übertragen werden, nimmt der Staat daraus nur etwa zehn bis zwölf Milliarden Euro ein, was einer durchschnittlichen Besteuerung von zweieinhalb Prozent entspricht. Die allermeisten Erbschaften werden aufgrund hoher Freibeträge steuerfrei übertragen und für große Erbschaften gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Steuer zu umgehen.

Warum also diese Vehemenz? Der Grund könnte sein: weil es bei der Debatte eben nicht nur um Geld, sondern um Prinzipien geht. Und zwar auf beiden Seiten.

Erstens geht es um das Verhältnis von Staat und Familie. Erbschaften werden als privates Ereignis betrachtet. Vermögen wird innerhalb der Familie weitergegeben, oft als Ausdruck von Fürsorge und Zusammenhalt. Für viele erscheint die Besteuerung dieses Transfers als ungerechtfertigter Eingriff in eine geschützte Sphäre. Diese Einstellung weitet sich heute sogar aus. Wo staatliche Sicherungssysteme als unsicher wahrgenommen werden, gewinnt die Familie wieder an Bedeutung. Die Erwartung, Vermögen zu erben, wird zur privaten Vorsorge. Da erscheint die Besteuerung der Erbschaft schnell als Bedrohung. Und das, obwohl Freibeträge dafür sorgen, dass die allermeisten Erbschaften unversteuert bleiben. Und ungeachtet dessen, dass die derzeit stattfindende Vermögensübertragung für die Hälfte der Bevölkerung nur eine Illusion ist: Sie erbt nichts.

Dynastien des Gelds

Zweitens berührt die Erbschaftsteuer das Selbstverständnis der Gesellschaft als Leistungsgesellschaft. Erbschaften stehen im Spannungsverhältnis zu dem Ideal, dass Einkommen und Wohlstand Ergebnis individueller Leistung sein sollen. Ein über Generationen verfestigtes Eigentum führt zu sozialer Schließung, Aufstiegsmobilität wird behindert. Erbschaften sind nicht nur individuelle Vermögenszuwächse, sie sind Mechanismen der sozialen Reproduktion. Damit entsteht eine Dynamik, die weit über einzelne Erbfälle hinausgeht. Es bilden sich Dynastien, deren Einfluss über Generationen hinweg anhält. Diese Entwicklung hat auch Folgen für die Wahrnehmung von Fairness in der Gesellschaft. In Deutschland konzentriert sich ein erheblicher Teil der vererbten Vermögen bei einer kleinen Vermögenselite. Im internationalen Vergleich rangiert Deutschland bei der Ungleichheit von Vermögen weit oben. Andererseits gehört zum Eigentumsrecht im liberalen Verständnis die Freiheit, über das eigene Vermögen über den Tod hinaus verfügen zu können. Beide Prinzipien sind tief im liberalen Denken verankert und stehen doch in Konflikt zueinander.

Drittens geht es um wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Kritiker warnen, dass die Besteuerung von Betriebsvermögen Investitionen gefährde und Arbeitsplätze koste. Wirtschaftswissenschaftler halten dagegen, dass sich die Steuer so ausgestalten lässt, dass Unternehmen nicht in Liquiditätsprobleme geraten – etwa durch Stundungsregelungen oder langfristige Zahlungsziele. Zudem sei keineswegs ausgemacht, dass die Weitergabe von Unternehmen innerhalb der Familie stets ökonomisch effizient ist. Dynastische Strukturen können Innovationen hemmen und Wettbewerb verzerren.

Vermögen wird sehr unterschiedlich besteuert

Schließlich spielt als vierter Aspekt die politische Dimension großer Vermögen eine Rolle. Werden Reichtümer über Generationen weitergegeben, entstehen dynastische Strukturen, die sich verfestigen können. Die Sorge, dass wirtschaftliche Macht sich in politische Macht übersetzt, ist nicht neu, gewinnt aber angesichts wachsender Vermögenskonzentration an Gewicht.

Diese vier Dimensionen – Familie, Leistung, Wirtschaft, Demokratie – stehen im Vordergrund der Auseinandersetzung und machen Diskussionen zur Erbschaftsteuer zu Grundsatzdebatten über das Selbstverständnis unserer Gesellschaft. Weil es um „alles“ zu gehen scheint, wird eine nüchterne Auseinandersetzung erschwert.

Vor dem Hintergrund der Wucht der Debatte wirkt das, worüber das Bundesverfassungsgericht nun konkret zu entscheiden hat, fast unspektakulär. Es ist aber von großer Tragweite. Es geht im Kern um die Gleichbehandlung verschiedener Vermögensarten.

Derzeit werden unterschiedliche Formen von Vermögen unterschiedlich besteuert. Finanzvermögen wird zum Marktwert angesetzt. Immobilien hingegen werden nach Bewertungsverfahren erfasst, die oft deutlich unter dem Verkehrswert liegen. Am stärksten privilegiert ist jedoch Betriebsvermögen: Wird ein Unternehmen weitergeführt, kann es weitgehend oder sogar vollständig von der Steuer befreit werden.

Das führt zu einem paradoxen Ergebnis: Gerade die größten Vermögen, die häufig hauptsächlich aus Unternehmensbeteiligungen bestehen, werden steuerlich besonders geschont. Die Frage, ob dies mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, liegt auf der Hand. Karlsruhe wird darüber entscheiden, ob und in welchem Umfang diese Privilegien verfassungswidrig sind.

Doch auch wenn das Gericht formal über Bewertungsregeln urteilt, schwingen die grundsätzlichen Fragen mit: Wie sollen große Vermögen behandelt werden? Welche Rolle spielt Herkunft für Lebenschancen? Und wie viel Ungleichheit ist akzeptabel? Welche wirtschaftlichen Folgen hat die Erbschaftsteuer für Unternehmen? Betriebsvermögen ist die Kapitalausstattung von Unternehmen, eine wichtige Grundlage wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Sägt die Erbschaftsteuer an dem Ast, auf dem nicht nur wohlhabende Unternehmerfamilien, sondern letztendlich wir alle sitzen?

Betrachtet man diese Fragen nüchtern, bleibt zunächst einmal: Die Erbschaftsteuer ist kein geeignetes Instrument zur umfassenden Umverteilung. Historisch hat sie in keinem Land jemals einen entscheidenden Beitrag zur Verringerung sozialer Ungleichheit geleistet. Dafür ist ihre Wirkung auf die Vermögensverteilung zu gering. Sollte mittels Erbschaftsteuer Umverteilung erreicht werden, müssten die Sätze so hoch sein, dass wohl mit erheblichen wirtschaftlichen Folgeschäden zu rechnen wäre. Ganz abgesehen davon, dass sich eine solche Steuer auch politisch nicht durchsetzen ließe.

Große Vermögen stärker belasten

Realistischer ist eine andere Perspektive: Die Erbschaftsteuer lässt sich ganz nüchtern als eine Einnahmequelle für den Staat verstehen. Und zwar eine, die sich gezielt auf große Vermögen konzentriert. Sie betrifft im Wesentlichen die oberen fünf Prozent der Bevölkerung und damit den leistungsfähigsten Teil. Angesichts steigender öffentlicher Ausgaben für Infrastruktur, Verteidigung oder den ökologischen Umbau gewinnt dieser fiskalische Aspekt an Bedeutung. Händeringend wird nach weiteren Einnahmen gesucht. Viele der außerdem anstehenden Kürzungen sozialer Leistungen betreffen die Mitte der Gesellschaft. Sollen die kommenden finanziellen Belastungen als fair verteilt betrachtet werden, so müssen auch große Vermögen, die in vielerlei Hinsicht steuerlich begünstigt sind, stärker belastet werden. Auch Wirtschaftswissenschaftler sind der Meinung, dass sich das Aufkommen aus der Erbschaftsteuer moderat erhöhen ließe, und zwar unter Einbeziehung von Betriebsvermögen, ohne die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu gefährden. Entscheidend ist die Höhe und die Ausgestaltung: Werden Zahlungen gestreckt und Liquiditätsprobleme vermieden, lassen sich negative Effekte vermeiden. All dies spricht dafür, die Einnahmen aus der Erbschaftsteuer zu erhöhen, indem Vergünstigungen reduziert werden.

Zugleich sollte man die Erwartungen dämpfen. Eine Reform der Erbschaftsteuer wird die Ungleichheit nicht grundlegend verändern. Sie kann aber ein Signal setzen, dass auch große Vermögen einen Beitrag zur Finanzierung gemeinsamer Aufgaben leisten. Das könnte die Zustimmung zu notwendigen Reformen erhöhen, die vor allem mittlere und untere Schichten belasten.

Erbschaftssteuer: ein begrenztes Instrument

Voraussetzung hierfür wäre, die Debatte zu entemotionalisieren. Solange die Erbschaftsteuer als Angriff auf Familie, Eigentum oder wirtschaftliche Vernunft inszeniert wird – oder umgekehrt als Allheilmittel gegen Ungleichheit, bleibt sie politisch blockiert.

Dabei wäre eine sachliche Perspektive durchaus möglich. Sie würde anerkennen, dass Erbschaften sowohl private als auch gesellschaftliche Bedeutung haben. Sie würde die Rolle der Familie respektieren, ohne dynastische Vermögenskonzentration zu verklären. Und sie würde wirtschaftliche Risiken ernst nehmen, ohne sie zu überzeichnen. Vor allem aber würde sie die Erbschaftsteuer als das betrachten, was sie ist: ein begrenztes, aber sinnvolles Instrument zur Finanzierung des Gemeinwesens.

Das Urteil aus Karlsruhe könnte hierfür einen Anlass bieten. Ob daraus tatsächlich eine Reform entsteht, hängt jedoch weniger vom Gericht ab als von der politischen Bereitschaft, sich von den großen Erzählungen zu lösen und sich dem kleinen, aber wichtigen Kern der Sache zuzuwenden.