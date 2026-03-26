Erbschaft, Nachlass und Steuerlast: Viel zu bedenken beim Schenken

Schenkungen größerer Vermögenswerte sind ein beliebtes Instrument der Nachlassplanung. Zeit ist hierbei ein entscheidender Faktor. Worauf Schenker und Beschenkte achten müssen.
Ein Geschenk soll den Beschenkten Freude machen. Eine spontane Aufmerksamkeit, eine nette Geste. Handelt es sich bei dem Geschenk jedoch um einen größeren Vermögenswert, der weitergegeben werden soll, ist es mehr als das: dann wird es zum Instrument der Nachlassplanung – und dann braucht man die passende Strategie, möglichst unter Einbeziehung von Juristen.