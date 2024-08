„Eras“-Tour von Taylor Swift: Klimaprotest gegen Taylor Swift in Warschau

Klimaprotest gegen Taylor Swift in Warschau

1 Klimaaktivisten in Warschau blockierten einen Fahrzeugkonvoi im Rahmen von Taylor Swifts „Eras“-Tour. Foto: AFP/SERGEI GAPON

Popqueen Taylor Swift jettet um die Welt und verbraucht damit mehr Ressourcen als andere Menschen. Deswegen steht sie bei allem Jubel der Fans über ihre Konzerte auch immer wieder in der Kritik.











Bei dem dreitägigen Gastspiel von Pop-Weltstar Taylor Swift in der polnischen Hauptstadt Warschau haben Klimaaktivisten zeitweise die Zufahrt zum Nationalstadion blockiert. Fünf Frauen und Männer vom polnischen Ableger der Letzten Generation hielten vor dem zweiten Konzert am Freitag einen Fahrzeugkonvoi auf, der in das Stadion fahren wollte.