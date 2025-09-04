Er zeigt winzig kleine Babyfüßchen: You-Star Penn Badgley: Seine eineiigen Zwillingssöhne sind da

Die eineiigen Zwillinge von Penn Badgley und Domino Kirke-Badgley sind auf der Welt. Diese freudige Nachricht enthüllte der "You"-Star geradezu beiläufig auf Instagram.
Doppelte Vaterfreuden bei Schauspieler Penn Badgley (38): Der Star aus Serien wie "You" und "Gossip Girl" hat in einem Clip auf Instagram enthüllt, dass er und Ehefrau Domino Kirke-Badgley (41) Eltern von zwei gesunden, eineiigen Zwillingssöhnen geworden sind. Die großartigen Neuigkeiten verriet er seinen Fans aber nur beiläufig, um ein Live-Event in New York City zu promoten.