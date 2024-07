"Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann." Mit diesen Worten und einem Foto hat Ralf Schumacher (49) auf Instagram am 14. Juli sein Coming-out gefeiert. Jetzt meldet er sich erneut auf der Plattform zu Wort.

Schumacher hatte am Sonntag ein Bild veröffentlicht, das ihn vor malerischer Kulisse Arm in Arm mit einem anderen Mann zeigt. Der Ex-Mann von Cora Schumacher (47) machte damit seine Liebe öffentlich. Promi-Freunde und Fans feierten den Beitrag und die Beziehung des Paares. Mit dem Post sammelte er in rund 24 Stunden mehr als 415.000 Likes und erhielt zahlreiche unterstützende Kommentare.

Knapp einen Tag später hat sich der ehemalige deutsche Rennfahrer erneut mit einem Bild gemeldet, auf dem er mit seinem Partner zu sehen ist. Schumacher bedankt sich im begleitenden Kommentar für die Unterstützung und erklärt, wie glücklich das Paar sei. "Herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche und Kommentare", schreibt er. "Wir sind sehr glücklich und danken euch allen." Sein Partner Étienne kann das offenbar nur bestätigen. Er veröffentlichte zuvor in einer Story auf Instagram ebenfalls einen Schnappschuss der beiden und schrieb dazu: "Über den Wolken". Auch Schumachers neuen Beitrag teilte er.

Der Rennfahrer und sein "mega geiler Typ"

Bereits kurz nach dem ursprünglichen Post hatten sich viele Nutzerinnen und Nutzer gemeldet, um die beiden zu beglückwünschen - darunter auch Stars und Freunde wie Carmen (59) und Robert Geiss (60), Bill Kaulitz (34) und Marlene Lufen (53).

"Nach zwei Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen", schrieb Carmen Geiss, die Ralf Schumacher seit mehr als einem Vierteljahrhundert kenne, in einem Kommentar. "Ich bin froh, dass ich ein Teil dieser Liebe sein durfte und noch mehr freue ich mich für die zwei, die sich gesucht und gefunden haben, denn auch Étienne liebe ich abgrundtief." Den neuen Beitrag kommentierte sie ebenso. Die beiden seien ein "schönes Couple" und man sehe ihnen auch an, wie glücklich sie seien.

"Ralf kenne ich seit über 25 Jahren und jetzt endlich hat er seine Liebe des Lebens gefunden. Ich freue mich für beide, auch Etienne. Ist ein mega geiler Typ", erklärte ihr Mann Robert zu einem Bild mit dem Paar. Und auch Schumachers Sohn David (22) unterstützte in den Kommentaren seinen Vater: "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100 % hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch."