Am 30. November hat Thomas Gottschalk (75) gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina (63) öffentlich gemacht, dass er an einer schweren Krebserkrankung leidet. Zwei Mal wurde der Entertainer operiert. Er berichtet jetzt, dass die Krankheit "als besonders aggressiv" gilt.

Zwei lange Operationen Seine Ehefrau Karina erzählte der "Bild"-Zeitung, dass Gottschalk vor rund vier Monaten "eine schwere, komplizierte Krebsoperation" über sich ergehen lassen musste. Ein "seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht", wurde gefunden. Die Diagnose lautete Epitheloides Angiosarkom - und der Entertainer wurde direkt operiert. Ein Teil der Blase und der Harnleiter mussten entfernt werden.

Doch Gottschalk musste ein zweites Mal operiert werden, "weil noch viel mehr Gewebe vom Krebs befallen war als vermutet". Der erste Eingriff dauerte rund sieben Stunden, erzählt sie jetzt der Tageszeitung weiter. Bei der zweiten wurden die Nähte wieder geöffnet. "Diese OP dauerte sechs Stunden", sagt sie. Gottschalk erklärt: "Bei der zweiten OP haben sie mir zum Becken hin noch große Teile des Weichgewebes entfernt. Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv."

33 Bestrahlungen für Gottschalk: "Es war Wahnsinn"

Wie schwierig die vergangenen Monate waren, deutet Karina an: "Es war Wahnsinn." Die Moderatorenlegende habe sich keine Ruhe gegönnt. "Wir fuhren heimlich jeden Tag in die Klinik. Thomas bekam 33 Bestrahlungen. Es war eine Tortur." Die Öffentlichkeit bekam nicht mit, dass Gottschalk 14 Tage lang in der Klinik lag. "Ich bin vor Sorge und Angst um Thomas fast durchgedreht", erzählt seine Ehefrau.

Doch der Entertainer möchte nicht aufgeben. "Thomas ist von Tag eins an positiv und sagt: Das schaffen wir schon", erläuterte Karina schon am Sonntag. Dadurch habe er sie "inzwischen auch auf eine positive Ebene gebracht".