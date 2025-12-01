Die deutsche Moderatorenlegende Thomas Gottschalk hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. "Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv", erläutert der Entertainer jetzt. Er wurde bereits zwei Mal operiert - sechs und sieben Stunden lang.
