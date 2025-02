1 Musikproduzent Irv Gotti ist mit nur 54 Jahren gestorben. Foto: ddp/Sipa USA

Die Musikwelt ist erschüttert: Irv Gotti, Mitbegründer des legendären Labels Murder Inc. Records, ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Stars wie 50 Cent und Def Jam nehmen mit bewegenden Worten Abschied.











Die Hip-Hop-Welt steht unter Schock: Irv Gotti (1970-2025), der einflussreiche Mitbegründer von Murder Inc. Records, ist am Mittwoch (5. Februar) im Alter von nur 54 Jahren verstorben. Die Nachricht löste eine Welle der Anteilnahme in der Musikbranche aus.