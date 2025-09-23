Er wurde nur 30 Jahre alt: Starb Lioness-Star Mike Heslin wegen unterlassener Hilfeleistung?

Nach dem plötzlichen Tod von Schauspieler Mike Heslin verklagt sein Ehemann ein Restaurant in Las Vegas. Der Vorwurf: Versäumnisse bei der Ersten Hilfe kosteten den 30-Jährigen das Leben.
Der Ehemann des verstorbenen "Lioness"-Stars Mike Heslin erhebt schwere Vorwürfe. Scotty Dynamo hat Klage gegen das Aria Resort and Casino eingereicht, das das Restaurant Javier's Las Vegas betreibt, wo Heslin vor rund drei Monaten zusammengebrochen war. Laut Gerichtsdokumenten, die dem US-Magazin "Us Weekly" vorliegen, wirft Dynamo den Betreibern fahrlässige Tötung aufgrund von unterlassener Hilfeleistung vor. Die am 18. September eingereichte Klage umfasst demnach fünf Anklagepunkte - darunter Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit.