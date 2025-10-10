Er wurde kurzfristig ersetzt: Yeliz Koc zieht ins Forsthaus Rampensau - aber ohne Jimi Blue

Yeliz Koc ist bei der dritten Runde von "Forsthaus Rampensau Germany" dabei - allerdings nicht mit Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht, sondern mit einer Freundin.
Die dritte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" steht in den Startlöchern. Seit Wochen gibt es Spekulationen über mögliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Jetzt hat Joyn bestätigt: Reality-Star Yeliz Koc (31), Gewinnerin der "Promi Big Brother"-Staffel 2023, wird in der neuen Runde des Formats antreten. An ihrer Seite steht jedoch nicht wie ursprünglich geplant ihr Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33), der aktuell im "PBB"-Container wohnt.