Er wurde als Frank N. Furter berühmt: 50 Jahre Rocky Horror Picture Show: Wie geht es Tim Curry heute?

50 Jahre "The Rocky Horror Picture Show" - und Dr. Frank N. Furter lebt weiter. Tim Curry begeistert Fans noch immer, auch nach seinem Schlaganfall und im Rollstuhl. Wie geht es dem Schauspieler heute?
Am 14. August 1975 feierte "The Rocky Horror Picture Show" in Großbritannien Weltpremiere im Kino. Heute, fünf Jahrzehnte später, gilt der Film als absoluter Kultklassiker. In den USA, wo der Film erst Ende September in die Kinos kam, wird dieses Jahr auch intensiv gefeiert: Am 26. und 27. September findet die offizielle "Rocky Horror Picture Show 50th Anniversary Convention" statt - mit Panels, Kostümwettbewerben, Interviewrunden und einem Auftritt von Hauptdarsteller Tim Curry (79) selbst.