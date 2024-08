Er wurde 97 Jahre alt: Agent von Marilyn Monroe und Marlon Brando: Jay Kanter ist gestorben

Foto: Stefanie Keenan/Getty Images for BHH

Er war der Agent von Hollywood-Berühmtheiten wie Marilyn Monroe (1926-1962) oder Marlon Brando (1924-2004). Jetzt ist der US-amerikanische Filmproduzent Jay Kanter (1926-2024) verstorben. Das berichten mehrere US-Medien, darunter "The Hollywood Reporter", übereinstimmend unter Berufung auf einen Sprecher der Independent Artist Group. Kanters Sohn Adam ist Partner der IAG.

Demnach ist Kanter am 6. August in seinem Haus in Beverly Hills eines natürlichen Todes gestorben. Er wurde 97 Jahre alt.

Auch als Filmproduzent erfolgreich

Jay Ira Kanter ist im Dezember 1926 als Kind einer jüdischen Familie in Chicago, Illinois, zur Welt gekommen. Der US-Amerikaner war vornehmlich für seine Arbeit hinter der Kamera bekannt. So war er zum einen als Produzent an Dutzenden von Kino-Klassikern beteiligt, darunter "Frankenstein Junior" (1974), "Mel Brooks' letzte Verrücktheit: Silent Movie" (1976) sowie "Mel Brooks' Höhekoller" (1977), "Alien" (1979), "Die Stunde des Siegers" (1981), "Blade Runner" (1982), "Thelma & Louise" (1991), "Star Wars" und "Police Academy".

Zum anderen widmete er sich aber auch seiner Arbeit als Manager und Agent. In den 1940er Jahren begann er seine Tätigkeit bei der Medienmanagement-Gruppe MCA als Junioragent. Unter anderem warb er die Schauspiellegende Marlon Brando von einem seiner Rivalen ab - der Beginn einer jahrelangen Freundschaft mit dem mehrfachen Oscarpreisträger.

Seine berühmten Klienten

Kanter vertrat außerdem große Namen wie Grace Kelly (1929-1982), Ronald Reagan (1911-2004), Warren Beatty (87), Paul Newman (1925-2008), Laurence Olivier (1907-1989) und Marilyn Monroe.

Jay Kanter hinterlässt sechs Kinder und war dreimal verheiratet, darunter mit den Schauspielerinnen Roberta Haynes (1929-2019) und Judy Balaban (1932-2023). Nach seiner Scheidung von Balaban im Jahr 1961 war er von 1965 bis zu ihrem Tod im Jahr 2014 mit Kit Bennett verheiratet.