Er wurde 82 Jahre alt: Trauer um Richard Perry: Der Hit-Produzent ist gestorben

1 Richard Perry mit seiner Partnerin Jane Fonda im Jahr 2011 in Los Angeles. Foto: imago images/UPI Photo

Der US-amerikanische Musikproduzent Richard Perry ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren infolge eines Herzstillstands. Perry arbeitet mit Stars wie Barbra Streisand oder Rod Stewart zusammen.











Die US-Musikwelt trauert um Richard Perry (1942-2024). Der Star-Produzent, der besonders in den 1970 und 1980er Jahren Erfolge feierte, starb am 24. Dezember in einem Krankenhaus in Los Angeles, wie seine Freundin Daphna Kastner unter anderem dem "Hollywood Reporter" bestätigt hat. Als Todesursache wird ein Herzstillstand angegeben.