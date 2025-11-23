Er wurde 80 Jahre alt: Prinzessin Dianas Modedesigner Paul Costelloe ist tot

Paul Costelloe (1945-2025), der irische Designer, der Prinzessin Diana (1961-1997) einkleidete, ist verstorben. Das gab sein Unternehmen der BBC zufolge bekannt. Der Modeschöpfer, eine feste Größe in der Londoner Fashionszene, wurde 80 Jahre alt. "Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Paul Costelloe nach kurzer Krankheit bekannt geben zu müssen", erklärte sein Label demnach in einer Stellungnahme. "Er war von seiner Frau und seinen sieben Kindern umgeben und ist friedlich in London verstorben."

Stationen in Paris, Mailand und New York Costelloe wurde 1945 in Dublin geboren, als Sohn eines Schneiders, der Regenmäntel herstellte. Der spätere Designer begann seine Karriere an einer Modeschule in Paris und wurde später Assistent des Designers Jacques Esterel. Anschließend ging Paul Costelloe nach Mailand, wo er unter anderem für ein Luxuskaufhaus arbeitete. Danach zog es ihn in die USA, wo er als Designer für das Label Anne Fogarty in New York arbeitete, bevor er Ende der 1970er Jahre sein eigenes Unternehmen gründete. Es bietet heute eine breite Palette an Damen- und Herrenbekleidung, Taschen und Accessoires an.

1983 wurde Paul Costelloe zum persönlichen Designer von Prinzessin Diana ernannt - eine Zusammenarbeit, die bis zu ihrem Tod im Jahr 1997 andauerte. Costelloes Verbindung zum Königshaus begann, als eine von Dianas Hofdamen seine Entwürfe bemerkte und ein Treffen arrangierte, wie der Designer einmal dem Sender RTE verriet. "Ich schaute auf den Hyde Park hinaus und sagte: 'Gott, das ist es, Paul, du hast es geschafft!'", erinnerte sich der Designer.

Auch bei anderen Royals waren seine Kreationen gefragt: Er soll für Prinzessin Anne (75) und deren Tochter Zara Tindall (44) Mode entworfen haben. Sich zur Ruhe zu setzen, kam für den Modeschöpfer offenbar nicht in Frage: Paul Costelloe leitete britischen Medienberichten zufolge bis zu seinem Tod das Designteam seines Unternehmens.