Er wurde 80 Jahre alt: Prinzessin Dianas Modedesigner Paul Costelloe ist tot

Der irische Modeschöpfer Paul Costelloe ist im Alter von 80 Jahren in London verstorben. Er war einst der persönliche Designer von Prinzessin Diana.
Paul Costelloe (1945-2025), der irische Designer, der Prinzessin Diana (1961-1997) einkleidete, ist verstorben. Das gab sein Unternehmen der BBC zufolge bekannt. Der Modeschöpfer, eine feste Größe in der Londoner Fashionszene, wurde 80 Jahre alt. "Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Paul Costelloe nach kurzer Krankheit bekannt geben zu müssen", erklärte sein Label demnach in einer Stellungnahme. "Er war von seiner Frau und seinen sieben Kindern umgeben und ist friedlich in London verstorben."