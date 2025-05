Der US-amerikanische Reality-TV-Star Phil Robertson, der an Alzheimer litt, ist tot. Er wurde 79 Jahre alt. Seine große Familie trauert in verschiedenen Social-Media-Postings um den "Duck Dynasty"-Star.

"Duck Dynasty"- Star Phil Robertson (1946-2025) ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Erst im Dezember war seine Alzheimer-Erkrankung bekannt geworden.

Öffentliche Feier "seines Lebens" geplant

Die Familie des Reality-Stars teilte die traurige Neuigkeit am 25. Mai in verschiedenen Social-Media-Posts mit. Sein Sohn Jase postete auf X (früher Twitter) einen Nachruf: "Mein Vater ist heute zum Herrn gegangen! Wir werden ihn vermissen, aber wir wissen, dass er in guten Händen ist und unserer Familie geht es gut, denn Gott ist sehr gut! Wir werden ihn wiedersehen!" In ihrem gemeinsamen Instagram-Beitrag schrieben Sohn Willie und seine Frau Korie Robertson: "Wir halten vorerst einen privaten Gottesdienst ab, werden aber bald Einzelheiten zu einer öffentlichen Feier seines Lebens bekannt geben."

Phil Robertsons Alzheimer-Diagnose wurde erstmals am 6. Dezember in einer Folge des Podcasts "Unashamed with the Robertson Family" veröffentlicht. Damals erklärte Jase, dass sich die Alzheimer-Krankheit seines Vaters "beschleunigt hat und Probleme mit seinem gesamten Körper verursacht". Er fügte hinzu: "Ihm geht es einfach nicht gut. Er hat wirklich zu kämpfen."

Fortsetzung soll bald laufen

Die Reality-Serie "Duck Dynasty" begleitete Mitglieder der Familie Robertson - darunter Phil und seine Frau Kay Robertson, drei ihrer Söhne Jase, Willie und Jep sowie mehrere Enkel - bei ihrer gemeinsamen Arbeit im Familienunternehmen Duck Commander. Phil Robertson hatte die Firma zu einem inzwischen patentierten Entenlocker 1972 gegründet.

Die Serie, die auf dem US-amerikanischen Privatsender A&E ausgestrahlt wurde, endete 2017 nach elf Staffeln. Es gab jedoch verschiedene Spin-offs. Im Sommer soll "Duck Dynasty: The Revival" Premiere feiern.