1 Kultsänger Frankie Beverly ist gestorben. Foto: imago/ZUMA Press Wire

Frankie Beverly, "Before I Let Go"-Sänger und Maze-Gründer, ist gestorben. Die traurige Nachricht gab die Familie in einem berührenden Statement bekannt. Der Kultsänger wurde 77 Jahre alt.











"Before I Let Go"-Sänger und Maze-Gründer Frankie Beverly (1946-2024) ist am 10. September im Altern von 77 Jahren gestorben. Das gab seine Familie in einer liebevollen Nachricht einen Tag später auf Instagram bekannt.