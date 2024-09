1 Jacques Breuer lieh unter anderem auch Viggo Mortensen seine Stimme. Foto: imago/Future Image

Schauspieler Jacques Breuer ist überraschend gestorben. Der Münchner, der Viggo Mortensen seine Stimme lieh, wurde 67 Jahre alt.











Schauspieler Jacques Breuer (1956-2024) ist am 5. September überraschend in München gestorben. Das meldet die "Bild"-Zeitung am heutigen Dienstag (24.09.). Weitere Details - etwa zur Todesursache - sind nicht bekannt.