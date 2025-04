Er wurde 67 Jahre alt: Nach Kampf gegen ALS: Football-Legende Steve McMichael ist verstorben

Die Football-Welt trauert um Steve McMichael. Die Chicago-Bears-Legende verstarb im Alter von 67 Jahren nach einem langen Kampf gegen die Nervenkrankheit ALS. Erst vor wenigen Monaten wurde er in die Hall of Fame aufgenommen.

Die Football-Welt trauert um eine ihrer großen Legenden: Steve McMichael ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Der ehemalige Defensive Tackle der Chicago Bears erlag seiner schweren ALS-Erkrankung, wie sein Freund Jarrett Payton (44) in den sozialen Medien mitteilte. "Mit tiefer Trauer teile ich mit, dass Steve McMichael um 17:28 Uhr nach einem tapferen Kampf gegen ALS verstorben ist, umgeben von seinen Liebsten. Ich bin dankbar, dass ich in seinen letzten Momenten bei ihm sein konnte", schrieb Payton.

Der Tod des Football-Stars kam nur wenige Stunden, nachdem seine Ehefrau Misty bekannt gegeben hatte, dass McMichael in ein Hospiz verlegt werde, da sich sein Gesundheitszustand rapide verschlechtert hatte. Bei dem ehemaligen NFL-Profi war 2021 die neurodegenerative Erkrankung Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert worden, in deren Folge er von den Schultern abwärts gelähmt war.

Erst kürzlich in die Hall of Fame aufgenommen

McMichael galt als einer der besten Defensive Tackles in der Geschichte der NFL. Mit den Chicago Bears gewann er 1986 den Super Bowl XX und wurde zweimal in das First-Team All-Pro gewählt. Erst Anfang dieses Jahres wurde McMichael in die prestigeträchtige Pro Football Hall of Fame aufgenommen - eine Ehre, die seine herausragenden Leistungen auf dem Spielfeld würdigte.

Die National Football League veröffentlichte ein Statement zum Tod des Sportlers: "Die NFL ist erschüttert vom Tod des Super-Bowl-Champions und Hall of Famers Steve McMichael nach einem tapferen Kampf gegen ALS. Unsere Gedanken und unser Beileid sind bei seiner Familie und seinen Liebsten."

Erfolge auch außerhalb des Footballs

Nach seiner Football-Karriere machte sich McMichael auch einen Namen in der Wrestling-Welt. In der WCW (World Championship Wrestling) trat er gegen Legenden wie Hulk Hogan an und erwarb sich auch dort eine treue Fangemeinde. Wrestling-Ikone Ric Flair, der eng mit McMichael befreundet war, trauerte in den sozialen Medien: "Die Welt hat gerade den unglaublichen Steve McMichael verloren! Er war mein bester Freund durch all die Jahre! Ein erstaunlicher Athlet und Mensch! Ich habe die schönsten Erinnerungen an unsere gemeinsame Arbeit, und dies ist ein äußerst herzzerreißender Verlust für mich!"