Der britische Musiker David "Dave" Ball, eine Hälfte des legendären Synth-Pop-Duos Soft Cell, ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Sein Bandkollege Marc Almond würdigt ihn als "brillantes musikalisches Genie".
David "Dave" Ball ist tot. Der Musiker, der als eine Hälfte des Duos Soft Cell dabei half, düsteren Synth-Pop massentauglich zu machen, ist im Alter von 66 Jahren gestorben, wie sein langjähriger Bandkollege Marc Almond (68) auf seinem offiziellen Instagram-Account mitteilte. Demnach verstarb Ball am Dienstag "friedlich im Schlaf in seinem Londoner Zuhause". Eine Todesursache wurde nicht genannt, jedoch heißt es in dem Post, dass Ball "seit langer Zeit krank war und seine Gesundheit in den vergangenen Jahren stetig schlechter geworden ist".