Er wurde 65 Jahre alt: Val Kilmer starb an einer Lungenentzündung

1 Val Kilmer im Jahr 2013, rund ein Jahr vor seiner Krebsdiagnose. Foto: imago/Newscom / AdMedia / AdMedia

Nachdem seine Tochter bereits die Todesursache von Val Kilmer in einem Interview verraten hatte, wurde diese jetzt offiziell auch in dessen Sterbeurkunde bestätigt: Der gesundheitlich schwer angeschlagene Kilmer starb letztendlich an einer Lungenentzündung.











Am 1. April starb der Hollywoodstar Val Kilmer (1959-2025) nach einer langen gesundheitlichen Odyssee im Alter von 65 Jahren. Bereits wenige Tage nach seinem Tod gab seine Tochter Mercedes Kilmer in einem Interview mit der "New York Times" bekannt, dass ihr Vater an einer Lungenentzündung verstorben sei. Dies bestätigt jetzt auch die offizielle Sterbeurkunde von Kilmer, die vom US-Portal "TMZ" veröffentlicht wurde.