Er wurde 60 Jahre alt: Will & Grace-Darsteller Corey Parker ist tot

Corey Parker (1965-2026), bekannt aus der US-Sitcom "Will & Grace", ist tot. Der Schauspieler und Schauspielcoach starb am 5. März 2026 in Memphis, Tennessee, an einer Krebserkrankung. Er wurde 60 Jahre alt. Parkers Tante Emily Parker bestätigte den Tod dem Promi-Portal "TMZ".