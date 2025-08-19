Er wurde 2005 festgenommen: 20 Jahre später: Russell Crowe spricht erstmals über Telefonwurf-Eklat

Russell Crowes berüchtigter Telefonwurf wurde zum PR-Desaster. 20 Jahre später spricht der Schauspieler nun offen darüber, wie der Skandal sein Leben und seine Psyche verändert hat.
Zwei Jahrzehnte hat Schauspieler Russell Crowe (61) gebraucht, um offen über einen Vorfall zu sprechen, der seine Karriere und sein Image schwer belastete. Im Juni 2005 war der neuseeländisch-australische Hollywoodstar im New Yorker Mercer Hotel ausgerastet, weil er mitten in der Nacht seine damalige Ehefrau Danielle Spencer (56) telefonisch nicht erreichen konnte. Aus Frust warf er ein Telefon nach einem Hotelangestellten und wurde wenig später in Handschellen abgeführt.