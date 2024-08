Er wollte Michael Corleone spielen: Der Pate 2-Darsteller John Aprea mit 83 Jahren gestorben

1 John Aprea ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Foto: imago images/Independent Photo Agency

Der US-Schauspieler John Aprea ist tot. Der unter anderem aus dem Klassiker "Der Pate - Teil II" und der Serie "Full House" bekannte Darsteller wurde 83 Jahre alt.











Link kopiert



Der langjährige US-Schauspieler John Aprea (1941-2024) ist tot. Er sei in seinem Zuhause in Los Angeles eines natürlichen Todes und umgeben von seiner Familie verstorben, wie das US-Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf Apreas Manager berichtet. Auch das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" beruft sich in einer Meldung auf den Manager des Verstorbenen. Aufgrund unterschiedlicher Angaben ist unklar, wann Aprea genau gestorben ist. Es werden derzeit sowohl der 5. August als auch der 7. August als Todestag genannt.