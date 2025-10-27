Er wohnt jetzt in England: Darum hat Succession-Star Fisher Stevens die USA verlassen

"Succession"-Star Fisher Stevens hat einen radikalen Schritt gewagt: Gemeinsam mit seiner Familie ist er nach London gezogen. In einem Interview verrät der Schauspieler und Regisseur, warum er die USA hinter sich gelassen hat.
Fisher Stevens (60) wohnt nicht mehr in den USA. Der Schauspieler und Regisseur, bekannt aus der Erfolgsserie "Succession" und als Macher der Netflix-Doku "Beckham", ist mit seiner Familie über den großen Teich gezogen. "Ich bin mit meiner Familie vor rund acht Wochen nach London gezogen", sagte Stevens im Gespräch mit "People".